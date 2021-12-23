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Ekonomi Van Tuşba toki kura sonuçları! TOKİ Tuşba kura sonuçları kazananların isimleri
Ekonomi

Van Tuşba toki kura sonuçları! TOKİ Tuşba kura sonuçları kazananların isimleri

TOKİ Tuşba kura çekiliş sonuçları isim listesi! TOKİ kazananların isimleri! TOKİ kura sonuçları! TOKİ, binlerce vatandaşı ev sahibi yapmaya devam ediyor. TOKİ birbirinden güzel konutlar yaparak uygun fiyatlarla vatandaşın hizmetine sunuyor. TOKİ Vana Tuşba 2+1 ve 3+1 daireler için kura çekilişine gerçekleştirdi. TOKİ Van Tuşba kura çekiliş sonuçları isim listesi Tuşba konutlarına başvuruda bulunanlar tarafından merak ediliyor. Noter huzurunda Tuşba TOKİ konut kurası çekildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-23 11:02:00 - 2021-12-23 11:14:24
Van Tuşba toki kura sonuçları! TOKİ Tuşba kura sonuçları kazananların isimleri

TOKİ Van Tuşba TOKİ kura sonuçları isim listesi son dakika belli oldu. Yatay konut projesi kapsamında Van Tuşba konut kurası gerçekleştirildi. Van Tuşba TOKİ konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar Van Tuşba kura sonuçlarını merak ediyor. TOK Van Tuşba kura sonucu sorgulama listesi.

Tuşba TOKİ kura sonuçları isim listesi

Nurten İnan

Yusuf biçer

Halit Karaçavuşoğlu

Abdüsselam Erdoğan

Tamer Özpınar

Sabahattin Temel

Cemal Örek

Fırat Çolaç

Serhat Mermit

Seher Demir

Gözde Özister

Murat Kurt

Ramazan Bilir

Zahir Barıç

Hülya Bozkurt

Sinan Oğuz

Nuran Cibal

Songül Seyitoğlu

Tamer Öztan

Ahmet Tarhan

Eda Akçay

Sadık Oğuz

Abdullah Polat

Mete Arı

Hakan Avcı

Emin Çetin

Mehmet Selim Arvaz

Selahattin Arvaz

Yavuz Sümer

Hasan Arıkan

TOKİ'den ev kazanan hak sahiplerinden bazlarıdır. TOKİ kura sonuçları e devlet üzerinden ve TOKİ sonuç sayfasından öğrenilecek. TOKİ kura sonuçları için tıklayın 

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