Van Tuşba toki kura sonuçları! TOKİ Tuşba kura sonuçları kazananların isimleri
TOKİ Tuşba kura çekiliş sonuçları isim listesi! TOKİ kazananların isimleri! TOKİ kura sonuçları! TOKİ, binlerce vatandaşı ev sahibi yapmaya devam ediyor. TOKİ birbirinden güzel konutlar yaparak uygun fiyatlarla vatandaşın hizmetine sunuyor. TOKİ Vana Tuşba 2+1 ve 3+1 daireler için kura çekilişine gerçekleştirdi. TOKİ Van Tuşba kura çekiliş sonuçları isim listesi Tuşba konutlarına başvuruda bulunanlar tarafından merak ediliyor. Noter huzurunda Tuşba TOKİ konut kurası çekildi.
TOKİ Van Tuşba TOKİ kura sonuçları isim listesi son dakika belli oldu. Yatay konut projesi kapsamında Van Tuşba konut kurası gerçekleştirildi. Van Tuşba TOKİ konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar Van Tuşba kura sonuçlarını merak ediyor. TOK Van Tuşba kura sonucu sorgulama listesi.
Tuşba TOKİ kura sonuçları isim listesi
Nurten İnan
Yusuf biçer
Halit Karaçavuşoğlu
Abdüsselam Erdoğan
Tamer Özpınar
Sabahattin Temel
Cemal Örek
Fırat Çolaç
Serhat Mermit
Seher Demir
Gözde Özister
Murat Kurt
Ramazan Bilir
Zahir Barıç
Hülya Bozkurt
Sinan Oğuz
Nuran Cibal
Songül Seyitoğlu
Tamer Öztan
Ahmet Tarhan
Eda Akçay
Sadık Oğuz
Abdullah Polat
Mete Arı
Hakan Avcı
Emin Çetin
Mehmet Selim Arvaz
Selahattin Arvaz
Yavuz Sümer
Hasan Arıkan
TOKİ'den ev kazanan hak sahiplerinden bazlarıdır. TOKİ kura sonuçları e devlet üzerinden ve TOKİ sonuç sayfasından öğrenilecek. TOKİ kura sonuçları için tıklayın