Van Ticaret Borsasından VOTAŞ’a tam destek

Van Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer, Van Organize Tarım İşletmeleri A.Ş.’yi (VOTAŞ) ziyaret ederek, çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

VOTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Karaman ve Yardımcısı Metin Abi ile bir araya gelen Nayif Süer, ekim alanlarını yerinde gezdi. Süer, bölgenin tarım ve hayvancılık için sahip olduğu potansiyele dikkat çekerek, doğru yatırım ve hamlelerle yerli üretimin artacağını belirtti.

VOTAŞ’ın Van için önemine de değinen Başkan Süer, işletmenin geldiği son nokta itibariyle göz doldurduğu, takdire şayan önemli çalışmalar yapıldığını söyledi.

Karaman ve ekibini tebrik eden Süer, VOTAŞ’ın Van için marka değeri olan çok önemli bir yatırım olduğunu, destek olarak yanlarında olduklarını vurguladı.