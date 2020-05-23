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Van, tarihinin en sessiz bayram öncesini yaşıyor

Türkiye’de korona virüs salgını dolayısıyla devam eden tedbirler kapsamında Van, tarihinde ilk kez sessiz bir bayram arifesinde cadde ve sokakları boş kaldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 15:16:08 -
Van, tarihinin en sessiz bayram öncesini yaşıyor

Türkiye’de korona virüs salgını dolayısıyla devam eden tedbirler kapsamında Van, tarihinde ilk kez sessiz bir bayram arifesinde cadde ve sokakları boş kaldı.


Türkiye’de korona virüs salgını dolayısıyla yeni tedbir kararları alınmaya devam ediliyor. Bu kapsamda ülke genelinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları, İçişleri Bakanlığınca 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Böylece geçtiğimiz yıllarda yaşanan Ramazan Bayramı arifesi yoğunluğu sokağa çıkma kısıtlama kararı nedeniyle yerini sessizliğe bıraktı. Bayram öncesi alışveriş yoğunluğunun yaşadığı ve insan selinden dolayı trafiğe kapatılan kentin en işlek caddeleri olan Cumhuriyet ve Maraş Caddeleri ile Beşyol Meydanı boş kaldı. Vatandaşların sağlığı açısından ve salgının önlenmesi kapsamında alınan kararla vatandaşları mağdur etmemek adına market, bakkal, manav, kasap ve kuru yemişçiler 10.00 ile 17.00 saatleri arasında faaliyet gösteriyor. Kısıtlama gününde evlerinde kalmak isteyen bazı vatandaşlar bayram alışverişlerini günler öncesinde yaparken bazı vatandaşların ise kısıtlama gününde belirtilen saatler arasında son alışverişlerini yaptı. Alışveriş için sokağa çıkan bazı vatandaşlar, yaşamları boyunca ilk kez arife gününde sessiz cadde ve sokaklara şahitlik ettiklerini kaydetti.

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