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Van Persie'den flaş Türkiye açıklaması!

Geçtiğimiz sene Fenerbahçe'den Feyenoord'a transfer olan Robin van Persie, Türkiye hakkında konuştu. Van Persie, ''Türkiye'deyken artık oyundan zevk almıyordum" dedi.

31 Ekim 2018 Çarşamba 21:16
Van Persie'den flaş Türkiye açıklaması!

Sezon sonunda futbolu bırakacağını açıklayan Robin van Persie, Fenerbahçe hakkında flaş itiraflarda bulundu.

Hollanda basınına konuşan Feyenoord'un 36 yaşındaki forveti, futbolu bırakma kararı hakkında ''Türkiye'deyken artık oyundan zevk almıyordum. Ama bu şekilde de bitirmek istemedim. O yüzden Feyenoord'a döndüm. Feyenoord'a dönmek çok eğlenceliydi. Tecrübelerimle buradaki arkadaşlarıma yardımcı olmak istedim.'' diye konuştu.

"Artık yeter"

Kararının kesin olduğunu belirten van Persie, ''Artık doğru zaman geldi. 36 yaşındayım. 18 yıldır profesyonel futbolcuyum. 5 yıldır futbolun içindeyim. Artık yeter.'' sözlerini kullandı.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 21:16
  1. Van Persie
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