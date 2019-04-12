Van Persie'den Fenerbahçelileri kızdıran paylaşım! Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Robin van Persie, yaptığı bir paylaşımla Sarı-lacivertli taraftarları kızdırdı.

Galatasaray derbisi öncesi Instagram hesabından bir aslan portresinin yanında poz veren Hollandalı futbolcu, bu fotoğrafı 'Bin gün koyun olmaktansa bir gün aslan gibi yaşamayı tercih ederim' notunu yazdı. Bu paylaşıma kısa süre içerisinde Fenerbahçeli taraftarların kötü yorumları yağdı. Galatasaraylı taraftarlar ise Van Persie'yi öven yorumlarda bulundu. Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Hollanda ekibi Feyenoord'a imza atan 35 yaşındaki Van Persie, bu sezon çıktığı 22 lig maçında 15 gol atıp 5 asist yaptı.

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