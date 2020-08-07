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Spor

Van Persie ile Advocaat tekrardan bir araya geldi!

Fenerbahçe’nin eski futbolcularından Robin van Persie, Feyenoord’da teknik direktör Dick Advocaat’ın yardımcılığına getirildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-07 15:28:00 -
Van Persie ile Advocaat tekrardan bir araya geldi!

Kulübün resmi Internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Van Persie, bugün takımın yapacağı idmanda ilk kez görev alacak.

Aslında geçen sezon göreve başlayacağını dile getiren yıldız oyuncu, "Ama araya koronavirüs pandemisi girdi. Dick beni aradı ve gelip gelmeyeceğimi sordu. Ben de ona hayır diyemedim. Geçen sene sadece keyif aldığım şeyleri yaptım. İngiltere’de analist olarak çalıştım. Ailemle birçok seyahat yaptım. Spor yaptım" ifadelerini kullandı.

1996 yılında Feyenoord altyapısına katılan Van Persie, 2001’de A takıma çıkmış ve 2004’te Arsenal’e transfer olmuştu. Ocak 2018’de ise Fenerbahçe macerasının ardından tekrar Hollanda ekibine döndü ve 2019’da futbola hayatına nokta koydu.

Van Persie, Fenerbahçe’de de Advocaat’la birlikte çalışmıştı.

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