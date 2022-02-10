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Eğitim Van okullar tatil mi 11 Şubat? Van’ın hangi ilçelerinde okullar tatil?
Eğitim

Van okullar tatil mi 11 Şubat? Van’ın hangi ilçelerinde okullar tatil?

11 Şubat okullar tatil mi edildi? Olumsuz hava koşulları sebebiyle Van’da okulların tatil olup olmadığı araştırılmaya başlandı. Peki, Van’da yarın okullar tatil edildi mi? Van hangi ilçelerde okullar tatil 11 Şubat

Yeniakit Publisher
2022-02-10 22:42:00 -
Van okullar tatil mi 11 Şubat? Van’ın hangi ilçelerinde okullar tatil?

Pek çok kişi kar yağışının yaşandığı illerde okulların tatil olup olmadığını araştırıyor. Peki, Van’da okullar tatil mi?

Van okullar tatil mi 11 Şubat? Van’ın hangi ilçelerinde okullar tatil?

Van'ın Başkale ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 11 Şubat Cuma günü eğitime ara verildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, 11 Şubat Cuma ilçe genelindeki ilk ve orta dereceli tüm eğitim öğretim kurumlarının yoğun kar ve tipi nedeniyle tatil edildiği bildirildi. Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

 

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