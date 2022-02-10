Pek çok kişi kar yağışının yaşandığı illerde okulların tatil olup olmadığını araştırıyor. Peki, Van’da okullar tatil mi?

Van okullar tatil mi 11 Şubat? Van’ın hangi ilçelerinde okullar tatil?

Van'ın Başkale ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 11 Şubat Cuma günü eğitime ara verildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, 11 Şubat Cuma ilçe genelindeki ilk ve orta dereceli tüm eğitim öğretim kurumlarının yoğun kar ve tipi nedeniyle tatil edildiği bildirildi. Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı belirtildi.