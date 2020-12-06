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Aktüel Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'de sokaklar boş kaldı
Aktüel

Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'de sokaklar boş kaldı

Yeniakit Publisher
2020-12-06 10:45:59 -
Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'de sokaklar boş kaldı

VAN (AA) - Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda cuma günü saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması çerçevesinde denetimler devam ediyor.

Van'da kentin çeşitli bölgelerinde uygulama noktaları kuran polis ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyulup uyulmadığını kontrol ediyor.

Ekipler, Van'ın en işlek bölgelerinden Cumhuriyet, Kazım Karabekir caddeleri ile Beşyol Meydanı kavşağında denetimler yaptı, genelge dışında kalan ve sokağa çıkanlara cezai işlem uyguladı.

- Bitlis

Bitlis'te sokağa çıkma kısıtlamasıyla kentte sessizlik hakim oldu.

Polis ekipleri, cadde ve sokaklarda denetim gerçekleştirdi, "Evde kal" anonsları yaptı.

Vatandaşların kısıtlamaya uyduğu kentte cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı.

- Muş

Muş'ta da vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına uydukları görüldü.

Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla İstasyon ve Atatürk caddeleri sessizliğe büründü.

Polis ekipleri, kentin farklı noktalarında uygulama yapıyor.

- Hakkari

Hakkari'de sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve sokaklar boş kaldı.

Vatandaşların kısıtlamaya uymasıyla sessizliğin hakim olduğu kentte denetimlerini sürdüren polis ekipleri, farklı noktalarda uygulama yaparak araçları kontrol etti.

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