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Aktüel Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'de sokaklar boş kaldı
Aktüel

Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'de sokaklar boş kaldı

Yeniakit Publisher
2020-12-05 10:27:59 -
Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'de sokaklar boş kaldı

VAN (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de büyük oranda uyuldu.

Ülke genelinde dün 21.00'de başlayan ve 7 Aralık Pazartesi 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Van'ın en işlek bölgelerinden Cumhuriyet, Kazım Karabekir caddeleri ile Beşyol Meydanı boş kaldı.

Polis ekipleri, kavşaklarda denetimler yaptı, genelge dışında kalan ve sokağa çıkanlara cezai işlem uyguladı.

- Bitlis

Bitlis'te sokağa çıkma kısıtlamasıyla kentte sessizlik hakim oldu.

Polis ekipleri, cadde ve sokaklarda denetim gerçekleştirdi, "evde kal" anonsları yaptı.

Vatandaşların kısıtlamaya uyduğu kentte cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı.

- Muş

Muş'ta da vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına uydukları görüldü.

Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla İstasyon ve Atatürk caddeleri sessizliğe büründü.

Polis ekipleri, kentin farklı noktalarında uygulama yapıyor.

- Hakkari

Hakkari'de sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve sokaklar boş kaldı.

Vatandaşların kısıtlamaya uymasıyla sessizliğin hakim olduğu kentte polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor.


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