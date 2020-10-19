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Aktüel Van merkezli 5 ilde terör operasyonu: 6 gözaltı
Aktüel

Van merkezli 5 ilde terör operasyonu: 6 gözaltı

Yeniakit Publisher
2020-10-19 16:24:07 -
Van merkezli 5 ilde terör operasyonu: 6 gözaltı

VAN (AA) - Van merkezli 5 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda terör örgütünün sözde dağ kadrosuna eleman temin ettiği değerlendirilen 6 şüpheliye yönelik Van, Diyarbakır, Aydın, İzmir ve Ağrı'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Diyarbakır'da Ö.C, Van'da E.Ç. ve Y.Z, Aydın'da H.Y, İzmir'de M.K. ve Ağrı'da A.K, "PKK/KCK terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım ve yataklık etmek" suçundan gözaltına alındı.

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