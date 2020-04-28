Van İl Sağlık Müdürü Sünnetçioğlu’ndan ‘evden çıkmayın’ uyarısı

Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, bazı mahallelerde korona virüs vakası çıktığını belirterek, “Kendinizi ve sevdiklerinizi korumak adına ikinci bir uyarıya kadar lütfen hayati bir ihtiyaç olmadıkça evinizden dışarı çıkmayınız. Komşularınızı ziyarete gitmeyiniz, ziyaret taleplerini kabul etmeyiniz" dedi.

Açıklamalarda bulunan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Sünnetçioğlu, 10 Mart’ta Türkiye’de ilk vakanın görüldüğü günden bugüne Sağlık Bakanlığı öncülüğünde korona virüs ile mücadelenin devam ettiğini belirterek, “Çin’de ortaya çıkarak tüm dünyaya yayılarak bir pandemiye dönüşen yeni tip korona virüs ile ilgili defalarca bu süreçte bizleri yalnız bırakmayan değerli basın mensubu arkadaşlar ile vatandaşlarımızı bilgilendirmemiz oldu. Maalesef korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında ihlaller yapıldığını görmekteyiz ve bu anlamda Van’da bazı mahalleler karantinaya alındı. Bu kapsamda karantina kurallarına uyulmasını istiyoruz. Uyulmadığı taktirde bu vatandaşlarımızı da birbiriyle bağlantısı olan kişilerle birlikte karantina kapsamına alınmakta olduğunu hatırlatmak isterim. Korona virüs vakalarının görüldüğü Van’ın birçok mahallesi karantinaya alınırken, sokak ve caddelerde dolaşan emniyet güçlerimiz de vatandaşları evlerine dönmeleri konusunda uyarıyor. Ayrıca, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun önerileri doğrultusunda bilgilendirmeler yapılıyor” dedi.