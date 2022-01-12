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Gündem Van için flaş karar! 15 gün süreyle yasaklandı
Gündem

Van için flaş karar! 15 gün süreyle yasaklandı

Mehmet Emin Bilmez'in valilik görevini yürüttüğü olduğu Van'da, il genelindeki gösteri ve yürüyüşler, güvenlik gerekçesiyle 15 gün süreyle yasaklandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-12 17:06:44 - 2022-01-12 17:06:44
Van için flaş karar! 15 gün süreyle yasaklandı

Van'da gösteri ve yürüyüşlere güvenlik gerekçesiyle 15 gün yasak getirildi. Kentte düzenlenecek imza kampanyası ile bildiri, broşür ve el ilanı dağıtımının da mülki idare amirinin iznine bağlandığı belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamada; olası olayların önüne geçmek, halkın can ve mal güvenliğini sağlamak için 14-28 Ocak'ta yapılacak her türlü gösteri, yürüyüş, miting, toplantı, çadır kurma, oturma eylemi gibi etkinliklerin yasaklandığı belirtildi. Valilik açıklamasında, şunlar kaydedildi:

"Anayasamızda ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ile saldırı olaylarının önüne geçmek, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek ve bu bağlamda, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve genel sağlığın korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin devamının temini ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla; Van ili coğrafi sınırları içerisinde 14/01/2022 tarihinden geçerli 28/01/2022 tarihi de dahil olmak üzere (15) gün süre ile; 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 2911 Sayılı Kanunun 17. Maddesine istinaden yasaklanmıştır. İlimizde düzenlenecek olan basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılmasının, çadır ve stant kurulmasının/açılması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması, 5442 sayılı İl idaresi Kanununun 11. Maddesinin (a) ve (c) fıkra hükümleri gereğince belirtilen tarihler arasında mülki idare amirinin iznine bağlanmıştır."

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