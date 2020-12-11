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Aktüel Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta kısıtlamanın başlamasıyla sakinlik hakim oldu
Aktüel

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta kısıtlamanın başlamasıyla sakinlik hakim oldu

Yeniakit Publisher
2020-12-11 22:24:25 -
Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta kısıtlamanın başlamasıyla sakinlik hakim oldu

VAN (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması 21.00 itibarıyla başladı.

Van'da kısıtlamanın başlamasıyla kentin en işlek bölgeleri Cumhuriyet, Kazımkarabekir caddeleri ile Beşyol Meydanı boş kaldı.

- Hakkari

Hakkari'de kısıtlamanın başlamasının ardından cadde ve sokaklardaki hareketlilik sona erdi.

Vatandaşların evlerine çekilmesiyle sokak ve caddelerin sessiziliğe büründüğü kent merkezinde polis ekipleri, farklı güzergahlarda kontrol noktaları oluşturarak denetim yaptı.

- Muş

Muş'ta da saat 21.00'den sonra meydan, sokak ve caddeler sessizliğe büründü.

Kent genelinde denetimlerini sürdüren polis ekipleri, anons yaparak vatandaşları kurallara uymaları konusunda uyardı.

- Bitlis

Bitlis'te sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların uyduğu görüldü.

Kısıtlamanın başlamasıyla polis ekipleri, kentin cadde ve sokaklarında denetimlerini sürdürdü.

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