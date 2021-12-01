Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı

Yağışlar, Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'un güney kesimlerinde öğle saatlerinden sonra etkisini artıracak.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyli yönlerden orta, yer yer kuvvetli esecek.

İl merkezleri için en yüksek sıcaklığın, Van'da 11, Muş ve Hakkari'de 7, Bitlis'te 6 derece olacağı tahmin ediliyor.

Bölge genelinde öğle saatlerinden itibaren kuvvetli, akşam saatlerinde ise hızı 70-100 kilometreyi bulan şiddetli fırtına beklendiğinden, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.