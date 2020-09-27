Van haber oku | Türkiye 82 milyon nüfuslu bir ülke. Pek çok kişi iş, aile ya da eğitim sebepleriyle farklı şehirlerde ikamet ediyor. Bu sebeple vatandaşlar kendi memleketlerinden uzak kalsalar da oralarda yaşanan son dakika gelişmelerini merak ediyor. Ayrıca bir şehirde yaşanan sıcak gelişmeler en hızlı ulusal kanallardan değil yerel medyadan öğreniliyor. Bu sebeple pek çok kişi gün içerisinde Van’da yaşanan güncel olayları, son dakika gelişmelerini internetten araştırıyor. Peki, Van’da deprem mi oldu?

Van güncel haberler

Türkiye ve dünyaya dair sıcak gelişmeleri, son dakika haberlerini ‘yeniakit.com.tr’ ya da Yeni Akit uygulamasından hızlıca öğrenebilirsiniz. Yerel medya ise bir şehir ya da bölgedeki sıcak gelişmeleri, ulusal basının görmediği haberleri daha geniş şekilde işliyor. Bu sebeple Van’da yayın yapan internet sitelerinden, tv kanallarından, radyolardan ya da günlük gazetelerde şehirde yaşananları öğrenebilirsiniz.

Van son dakika haberleri

Son dakika Malatya haberleri | Son yıllarda sosyal medya en hızlı haber kaynağı haline geldi. Dünyanın diğer ucunda yaşanan bir olayla ilgili bile bu mecradan hızla haberdar olmak mümkün. Bu sebeple Van’da yaşanan sıcak gelişmeleri yerel basın dışında yine bölgenin nabzını tutan sosyal medya hesaplarından öğrenebilirsiniz. Bölgesel haber yapan sitelerin Twitter ve Facebook’ta sayfaları bulunuyor. Bunları takip ederek son dakika haberlerine ulaşabilirsiniz.

Van trafik kazaları

Büyük çapta trafik kazaları Türkiye’nin neresinde yaşanırsa yaşansın ulusal medyada yer alıyor. Ancak daha ağır hasarlı ya da görüntüsü olmayan kazalar ulusal medyada işlenmiyor. Bu sebeple Van’da yaşanan kazalara ilişkin haberlere yerel medyadan ulaşmanız daha kolay olacaktır.

Van nöbetçi eczaneler

Vatandaşlar kimi zaman nöbetçi eczanelere ihtiyaç duyabiliyor. Nöbetçi eczane bilgileri hastanelerde ve eczane panolarında yer alıyor. Ancak nöbetçi eczane bilgisine en hızlı şekilde ulaşmanın yolu hiç kuşkusuz internet. E devlet ve E Nabız üzerinden yaşadığınız yerdeki nöbetçi eczanelerin listesine hızla ulaşabilirsiniz. Ayrıca eczacılar odalarının internet sitelerinden de nöbetçi eczanelere ulaşabilirsiniz.

VAN NÖBETÇİ ECZANELER LİSTESİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Van su kesintisi

Genellikle planlı su kesintileri vatandaşlara sms ile bildiriliyor. Ancak yaşanan ani arızalar sebebiyle bilgilendirilmeden kesintiler yapılabiliyor. Vatandaşlar su kesintilerinin ne zaman sona ereceğini ise internetten araştırıyor. Su kesintileri hakkında Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü internet sitesinden ya da ALO 185'i arayarak bilgi alabilirsiniz.

VAN SU KESİNTİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Van hava durumu

Anlık, günlük, 5 günlük hava tahmin raporuna Meteoroloji Genel Müdürlüğü internet sitesi ya da uygulamasından hızlıca ulaşmanız mümkün.

VAN HAVA DURUMU BİLGİSİ İÇİN TIKLAYINIZ

Van KYK yurtları

Üniversite için farklı bir şehre gidenler yurtlar hakkında bilgi edinmek istiyor. Aileler hem güvenlik hem de ekonomik sebeplerden dolayı çocuklarının devlet yurtlarına yerleşmesini arzu ediyor. Ancak KYK yurtlarında kontenjan kısıtlı olabiliyor. KYK yurtlarına başvurular ise e devletten yapılıyor. Van’da KYK yurdu olup olmadığı, yurtların üniversiteye mesafesi merak ediliyor.

VAN KYK YURTLARI İÇİN TIKLAYINIZ

KYK YURT BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

Van deprem mi oldu?

Türkiye bir deprem ülkesi. Deprem gerçeği sık sık kendini hatırlatıyor. Ne yazık ki bazı depremlerde can kayıpları yaşanıyor. Vatandaşlar sık sık internette ‘Van’da deprem mi oldu?’, Deprem nerede oldu?” sorularının cevaplarını araştırıyor. Deprem son dakika haberlerine internet sitemizden ulaşabilirsiniz. Elbette büyük, küçük yaşanan her türlü sarsıntı hakkında bilgiyi AFAD ve Kandilli Rasathanesi internet sitelerinden öğrenebilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DAKİKA DEPREMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Van uçak bileti

Pek çok kişi şehirler arası ulaşımda uçak kullanmayı tercih ediyor. Uygun fiyatlara bilet alınması içinse seyahatten en az 4 hafta öncesinde bilet fiyatlarına göz atılması tavsiye ediliyor. Uçak biletlerini havayolu firmalarının internet sitelerinden ya da acentelerden satın alabilirsiniz.

Van otobüs bileti

Otobüs bileti satın almak için firmaların şubelerini ya da interneti tercih edebilirsiniz. Otobüs firmaları internetten ve uygulamalarından online bilet satışı gerçekleştiriyor. Ayrıca telefon üzerinden de bilet almanız mümkün.

Vanspor haberleri

Vanspor’u destekleyenler takımları hakkındaki bilgilere kolayca ulaşmak istiyor. İdmanlar, sakatlık durumları gibi konularda yerel basın ve Vanspor resmi yayın organlarını takip edebilirsiniz. Vanspor fikstürü, puan durumu içinse tff.org internet sitesine göz atabilirsiniz.