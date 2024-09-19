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Yerel Van Gölü'nün güzelliği ile turistleri etkiliyor
Yerel

Van Gölü'nün güzelliği ile turistleri etkiliyor

Yeniakit Publisher
2024-09-19 10:30:00 -

Van Gölü; mavinin farklı tonları, çevresini saran dağ manzarası, berrak suyu ve metrelerce uzunluktaki mikrobiyalitlerle doğaseverleri hayran bırakıyor.

Türkiye’nin en büyük gölü olan ve her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği Van Gölü, doğaseverler kadar bilim insanları için de büyük bir ilgi kaynağı oluşturuyor. Bu doğal oluşumlar, hem jeolojik hem de biyolojik çeşitliliğiyle dikkat çekiyor. Van Gölü'nü ziyaret edenler, göz alıcı doğanın tadını çıkarıyor.

Doğa ve uzay gözlemcisi Dr. Cihan Önen ve doğasever arkadaşları, bu eşsiz güzellikleri keşfetmek için Van Gölü'nde dalış yaparak metrelerce uzunluktaki mikrobiyalit sütunlarını görme fırsatı yakaladı. Önen, Bitlis’in Adilcevaz, Ahlat ve Tatvan ilçelerinde kıyısı olan Van Gölü'nün maviliği ve berraklığının yanı sıra su altındaki metrelerce uzunluktaki mikrobiyalit sütunlarının hayranlık uyandırdığını ve herkesin bu deneyime tanıklık etmesi gerektiğini belirtti.

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