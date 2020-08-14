Van Gölü'nde martı ölümleri

VAN (AA) - Van Gölü'ndeki Adır Adası'nda yaşam alanı oluşturan ve üreme döneminde telef olan yüzlerce martı, belediye ekipleri tarafından kıyıdan temizlendi.

Gölde çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan Adır Adası'nı üreme alanı olarak seçen martıların bir kısmı telef oldu.



Kuşlardan uzmanlarca alınan doku ve kan örnekleri üzerinde yapılan incelemede, aşırı sıcak ve açlığın etkisiyle telef olduğu belirlenen martılar, Büyükşehir Belediyesi temizlik ekiplerince koku ve görüntü kirliliğinin ortadan kalkması için toplatıldı.



Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, yaptığı açıklamada, martı ölümlerinin hastalık nedeniyle gerçekleşmediğini söyledi.

Kuşların aşırı sıcak, açlık ve susuzluk nedeniyle öldüklerini tespit ettiklerini belirten Aslan, şunları kaydetti:

"Van Gölü havzası yaban hayatı yönünden çok zengin bir bölgedir. Bölgedeki en büyük popülasyonu da martılar oluşturuyor. Martılar genellikle üreme zamanlarında sakin olan yerlere göç ederler. Adır Adası da martıların üremesi için oldukça güvenli bir alandır. Burayı tercih etmelerinin nedeni ise bu adada yerleşim yok ve çok sakin bir hayat var. Her yıl ada ve çevresinde bir milyona yakın martı yuva yapıp kuluçkaya yatıyor. Bu da martıların yiyecek bulmada sıkıntı yaşamasına sebep oluyor. Ölenler yavru martılardan oluşuyor. Aslında görünen manzara ekolojik dengenin ne kadar önemli olduğunun kanıtıdır."



Büyükşehir Belediyesinde görevli çevre mühendisi Gökhan Dursun ise "Ölümlerin nedeni açlık ve susuzluk. Bu ölümler her yıl yaşanıyor. Telef olan martıları her yıl olduğu gibi bu yıl da topladık. Toplanan martılar gömülmek üzere Katı Atık Entegre Tesisine götürüldü." dedi.

