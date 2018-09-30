Van Erçek Gölü'nde '8'inci Flamingo Festivali' gerçekleştirildi

Türkiye'nin önemli kuş cennetlerinden biri olan Erçek Gölü kıyısında Van Valiliği ve İpekyolu Belediyesi organizasyonuyla bu yıl 'Doğayı Koruyorum, Kuşları Seviyorum' teması ile 'Doğu'nun Kanatları Van Erçek Gölü 8. Flamingo Festivali' düzenlendi. Van'a 25 kilometre uzaklıkta bulunan ve Van Gölü Havzası'nın önemli göllerinden Erçek Gölü, her yıl binlerce kuşa ev sahipliği yapıyor. İran üzerinden gelen flamingoların önemli konaklama alanlarından biri olan Erçek Gölü sazlıkları, bu yıl 'Erçek Gölü 8'incisi Flamingo Festivali'ne ev sahipliği yaptı. Yoğun güvenlik önlemleri altında başlayan festivale, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özdemir Adızel ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Festival kuş gözlemi, fotoğraf sergisi ile başladı. Festivale Van'dan ve Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen davetliler, teleskop ve dürbünlerle flamingoları izlenirken, ayrıca Trokya Anadolu Kartalları ve Kafkas Dans grubunun yaptığı gösteri de büyük ilgiyle izlendi.

Erçek Gölü bir kuş cenneti

Festivalde konuşan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, Erçek gölünün Türkiye'de 453 kuş türünün bulunduğu ,bunların içerisinde 232 kuş türüne ev sahipliği yapan doğa harikası bir göl olduğunu belirterek şöyle konuştu:



"Erçek Gölü, kuş cenneti ve doğa harikası olan ve flamingolara ev sahipliği yapan göl demektir. Bildiğiniz gibi Türkiye'de 453 kuş türü var. Bu kuş türünün 232'sini Erçek Gölü'nde görme imkanımız var. Dolayısıyla bugün de sabahın erken saatlerinde Erçek'te 8'incisini düzenlediğimiz festivaldeyiz. Flamingoların, allı turnaların görsel şovunu görmeye geldik. Şu anda burada flamingoların görsel şovunu idrak ediyoruz. Buradaki amacımız, kuş cennetini tüm Van'a, Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmak, göstermek, farkındalık oluşturmaktır."



Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özdemir Adızel ise, Ercek Gölü'nün kuş cenneti ismiyle anılması gerektiğini belirterek, "Bizim tespit ettiğimiz 232 kuş türü yaşıyor. Amacımız, burada bir farkındalık oluşturmak. Asıl hedefimiz bu canlıları kurumaktı, ama böyle bir turizm etkinliğiyle birleşince harika bir şey ortaya çıktı. Ben bunun devamını diliyorum. Burası 'kuş cenneti' diye anılmaya değer bir yer. Umarım önümüzdeki festivallerde Erçek Gölü'nü kuş cenneti olarak anılmasını isterim" dedi.