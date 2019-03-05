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Van Ekonomi Konseyi, Kapıköy’de incelemelerde bulundu

Van Ekonomi Konseyi Bileşenleri, yakın zamanda geçiş hizmeti vermeye başlayan Kapıköy Gümrük Kapısında incelemelerde bulundu.

05 Mart 2019 Salı 17:54
Van Ekonomi Konseyi, Kapıköy’de incelemelerde bulundu

Van Ekonomi Konseyi Bileşenleri, yakın zamanda geçiş hizmeti vermeye başlayan Kapıköy Gümrük Kapısında incelemelerde bulundu.


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 70 bin metrekarelik alanda inşa edilen ve Türkiye’nin en modern gümrük kapılarından biri olarak kabul görülen Kapıköy Gümrük Kapısının modernizasyon çalışmaları tamamlanarak hizmete açıldı. Yaklaşık 100 milyon liraya mal olan sınır kapısında İranlı turistler Türkiye’ye yoğun bir şekilde giriş yapmaya başlarken, transit tır geçişleri de sağlanmaya başlandı.


Yapılan çalışmalarla ilgili gümrük kapısında incelemelerde bulunan Van Ekonomi Konseyi Bileşenleri, Kapıköy Gümrük Kapısının çalışma saatleri yeniden düzenlenerek, 7/24 çalışma esasına göre bir mesai düzenlenmesinin yapılması gerektiği talebinde bulundu.


Açıklamalarda bulunan Van Ekonomi Konseyi Bileşenleri Dönem Başkanı ve OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aslan,2016 yılında yeniden inşa ve modernizasyon sürecine giren gümrük kapısının, 2019 yılı şubat ayında yapım sürecini tamamlayarak faaliyete girdiğini ifade etti. Aslan, “Ulusal ve uluslararası ticaretin ve rekabetin daha da önem arz ettiği bir dönemde, büyük çabalar ve emekler sonucu modernize edilen gümrük kapımızı daha aktif ve ekonomik çalıştırmak için hepimizin üzerimize düşen vazifeleri vardır. Sınır kapımızın çalışma saatleri yeniden düzenlenerek 7/24 çalışma esasına göre bir mesai düzenlenmesi yapılmalıdır. Bunun için gerekli personel ve lojistik destek sağlanmalıdır” dedi.



“Uluslararası statü kazandırılmalıdır”


Sınır kapısında büyük araç ve transit tır geçişlerinin sağlanması gerektiğinin altını çizen Aslan, “Bunun sağlanabilmesi için uluslararası statü kazandırılmalıdır. İlimizin siyasetçileriyle, milletvekilleri, bürokratları ve sivil toplum örgütleriyle birlikte bir işbirliği içinde bu statünün kazanılması için ciddi bir mesai harcamaları gerekiyor. Eğer bizler gümrük kapımıza uluslararası statü kazandırırsak, ilimiz ciddi bir lojistik üs haline gelir” diye konuştu.



“Geçiş harçları ya tamamen kaldırılmalı ya da minimize edilmelidir”


Gümrük kapısının tam işlerlik kazanabilmesi için İran İslam Cumhuriyetinden de bazı taleplerde bulunun Aslan, sözlerini şöyle sürdürdü:


“İran İslam Cumhuriyeti misafirlerimizin rahat, konforlu, güvenli ve zaman israfı yaşamadan seyahat edebilmeleri için aynı derecede hassasiyet göstermelidir. Kendi taraflarındaki fiziki mekanları düzeltmelidirler. Geçişlerin güvenli ve rahat olması için çalışma esaslarına dikkat etmelidirler. Misafirlerin geçiş güzergahlarındaki ana ve ara yollar uluslararası standartlara ulaştırılmalıdır. Ülkemize seyahat eden misafirlerden alınan ve geçiş sayısına göre kademeli bir şekilde artan geçiş harçları ya tamamen kaldırılmalı ya da minimize edilmelidir.”


Kapıköy Gümrük Kapısının 70 bin metrekare arazi üzerine kurulu, bir ana bina ve 6 tane de bloktan oluşan bir ticari işletme olduğunu dile getiren Gümrük Ticaret İşletme Bölge Müdürü Türkmen Baydar ise, “Gümrük kapımız 3 giriş ve 3 çıkış olmak üzere toplam 6 peronda hizmet vermektedir. Ayrıca ana bina içerisinde 6 tane de polis peronu hizmet vermektedir. Kapıköy Gümrük Kapısı şu an Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bulunan sınır kapıları arasında en modern tasarıma sahip olanıdır. Şu anda tır trafiğine açık hizmet vermektedir. Ancak karşı tarafımızdaki ülke olan İran, bu konuda yetersiz kaldığından dolayı tam anlamıyla işlevini görememektedir” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 17:54
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