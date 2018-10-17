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Van depreminde firar ettiği cezaevine 7 yıl sonra yeniden girdi

Van'da, 23 Ekim 2011'de meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremde cezaevinden kaçan hükümlü H.B., jandarmanın kurduğu özel ekip tarafından 7 yıl sonra yakalandı. H.B., işlemlerinin ardından firar ettiği Van M Tipi Cezaevi'ne koyuldu.

17 Ekim 2018 Çarşamba 18:11
Van depreminde firar ettiği cezaevine 7 yıl sonra yeniden girdi

Van'da 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan H.B., 23 Ekim 2011 tarihinde meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki deprem sırasında Van M Tipi Cezaevi'nden kaçtı. Van İl Jandarma Komutanlığı'nca firari hükümlü H.B.'nin yakalanması için özel ekip kuruldu. H.B.'nin, Gevaş ilçesine bağlı Dağdere Mahallesi'ndeki evde olduğu ihbarını alan özel ekip, harekete geçti. Eve operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, H.B.'yi yakaladı. İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen H.B., ardından adliyeye sevk edildi. H.B., işlemleri sonrası 7 yıl önce firar ettiği Van M Tipi Cezaevi'ne götürüldü.

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 18:11
  1. Van
  2. firari mahkum
  3. cezaevine yeniden girdi

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