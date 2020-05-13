Van çocuklarla cıvıl cıvıl

Van’da korona virüs nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması getirilen ve normalleşme planına göre kısa süreli sokağa çıkan çocuklar, park ve bahçelerde renkli görüntüler oluşturdu.

Türkiye’de ilk korona virüs vakasının görülmesinin ardından ülke genelinde hızla alınan tedbir kararları kapsamında 22 Mart’tan itibaren 20 yaş altındaki çocuk ve gençlere sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Normalleşme planına göre 0-14 yaş grubunda olanlar 11.00-15.00 saatlerinde yürüme mesafesiyle sınırlı olabilecek şekilde 50 gün sonra dışarı çıktı.

Çocuklar günün tadını çıkardı

Van Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye ekipleri tarafından dezenfeksiyon çalışmalarının tamamlanmasından sonra çocuklar parklara koşarak dışarı çıkmanın mutluluğunu doyasıya yaşadı. Ebeveynlerinin gözetiminde evlerinin yakınlarındaki parklarda uzun süre sonra gönüllerince oynayan çocukların görüntüsü ise renkli anlar sergiledi. Çocuklar salıncak ve kaydıraklara binerek günün tadını çıkardı.

Kısıtlama süresince çocuklarıyla evlerde etkinlikler yaptıklarını ifade eden aileler, uzunca bir süre sonra çocuklarını doğayla buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Park ve bahçelerde gönüllerince eğlenen çocuklar ise bir gün öncesinde heyecanlı olduklarını ve bugün doyasıya eğlendiklerini kaydetti.