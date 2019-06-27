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Van Büyükşehir Belediyespor için marş yazdı

Vanlı sanatçı Ümit Demir, Van Büyükşehir Belediyespor için marş yazdı.

27 Haziran 2019 Perşembe 16:27
Van Büyükşehir Belediyespor için marş yazdı

Vanlı sanatçı Ümit Demir, Van Büyükşehir Belediyespor için marş yazdı.


Daha önce Beşiktaş için marş yazan Vanlı Sanatçı Ümit Demir, 2. Lig’e yükselen Van Büyükşehir Belediyespor için de marş yazdı. Van Büyükşehir Belediyespor için marş yazmayı yıllardır düşündüğünü ifade eden Demir, “1996-1997 senesinde Vanspor ile Beşiktaş maçını izlerken içimden Vanspor için bir marş yazmak gelmişti. 1,5 yıl önce Beşiktaş’ın 2011 yılındaki Van depremi sonrasında de özellikle Çarşı Grubunun sahaya attığı atkılardan çok etkilenerek Beşiktaş için marş yazmıştım. Gerek Van Büyükşehir Belediyesporun son dönemde başarılar elde etmesi gerekse taraftarların isteği üzerine bir marş yazmaya karar verdim. 1,5 ay önce çalışmalara başladık ve ’Şanlı Vanspor’ ismindeki marşımızı bitirdik” dedi. Van Büyükşehir Belediyespor için yazdığı marşı, Van taraftarına ve Van’a armağan ettiğini dile getiren Demir, “Marş ile ilgili şu ana kadar Kulüp Başkanı Servet Yenitürk ile görüşemedim. Çünkü kendileri il dışında ama önümüzdeki hafta görüşüp marşı kendilerine armağan edeceğim. Ben bu çalışmada emeği geçen herkese, desteklerini esirgemeyen Van taraftarı ve esnafına çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.


Van Büyükşehir Belediyesporun marştan önce bir stada ihtiyacı olduğunu vurgulayan Demir, “Van’ın marştan ziyade öncelikli olarak bir stada ihtiyacı var. Bu marşı yazdık ama taraftarın dinleyeceği bir stadı yok. İnşallah bunun için bir çalışma başlatacağız, ancak ben tüm yetkililerden Van’a, Van Büyükşehir Belediyespora yakışır bir stadın yapılması için gerekli çalışmaların başlatılmasını istiyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 16:27
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