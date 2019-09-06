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Van Büyükşehir Belediyesi çiftçilerin yüzünü güldürdü

Van Büyükşehir Belediyesi, kent kırsalında yaptığı çalışmalarla çiftçilerin yüzünü güldürdü.

06 Eylül 2019 Cuma 14:09
Van Büyükşehir Belediyesi çiftçilerin yüzünü güldürdü

Van Büyükşehir Belediyesi, kent kırsalında yaptığı çalışmalarla çiftçilerin yüzünü güldürdü.


Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından Saray ilçesine bağlı Mahmudiye Mahallesi’nde yapımına başlanan sulama kanalı tamamlanarak hizmete sunuldu. Yaklaşık 7 buçuk kilometre uzunluğunda olan ve 4 mahallenin arazilerinin ve hayvanlarının su ihtiyacını karşılayan kanallar, uzun süredir su çilesi çeken çiftçileri sevindirdi.


Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yusuf Altun, Van’ın en kırsal mahallelerine dahi hizmet götürmek için gece gündüz çalıştıklarını ifade etti. Devam eden birçok projenin de yavaş yavaş tamamlanma aşamasında olduğunu belirten Altun, Mahmudiye Sulama Sistemi’nin çiftçilere hayırlı olması temennisinde bulundu.


Mahallelerinin tarım arazisi olduğunu ve bu anlamda sulama ile ilgili çok sıkıntı yaşadıklarını ifade eden Saray Mahmudiye Mahalle Muhtarı Murat Yılmaz ise,’’2017’nin Haziran ayında dönemin Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilinin ilçemize ziyareti sırasında sulama kanalı sıkıntımızı ilettik. Kendisi o an hemen not alarak gerekli çalışma başlatacaklarını bizlere belirtti. Bizlerde dilekçemizi verdik. Daha sonra bir kaç ay içerisinde sulama kanalının ihalesinin yapıldığını öğrendik. Ardından hızlı bir çalışma ile tamamlanmış oldu. İlçe merkezimize bağlı mahallelerinin tamamı şuanda bu sulama kanalından faydalanıyor’’ ifadelerini kullandı.


Yıllardır bekledikleri hizmete kavuştuklarını aktaran Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:


“Mahallemize en son 70’li yıllarda Devlet Su İşleri tarafından beton kanalı yapılmıştı. Tabii 40 yılı aşkın bir sürede tamamı tahrip olmuştu. Biz tekrar müracaatımızı yaptık. Allah devletimizden razı olsun. İlgilendiler, ihaleye çıktı ve tamamlandı. Çok şükür şu an çiftçilerimiz gönül rahatlığı ile arazilerini sulamaya başladı. Başta Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz olmak üzere, tüm daire başkanlarımızdan ve emeği geçen herkesten Allah razı olsun."


Öte yandan, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından 2018 yılında Ağzıkara köyünde yapımına başlanan ve 18 metre uzunluğunda radyasız eşik bent ve bin 50 metre trapez kanal ile Aşağıgölalan Mahallesi’nde gölet, 8 metre uzunluğunda basit saptırma bendi ve 3 bin metre uzunluğundaki kanal da tamamlanarak hizmete sunuldu.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 14:09
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