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Aktüel Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de kısıtlamanın başlamasıyla cadde ve sokaklar boş kaldı
Aktüel

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de kısıtlamanın başlamasıyla cadde ve sokaklar boş kaldı

Yeniakit Publisher
2020-12-31 22:12:54 -
Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de kısıtlamanın başlamasıyla cadde ve sokaklar boş kaldı

VAN (AA) - Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü.

Van'da kısıtlama nedeniyle vatandaşların evlerine çekilmesiyle kentin işlek bölgelerinden Cumhuriyet ve Kazım Karabekir caddelerinde sessizlik hakim oldu.

Kentin farklı bölgelerinde uygulama yapan polis ekipleri, tedbirlere uyulup uyulmadığını kontrol etti.

- Hakkari

Hakkari'de kısıtlamanın başlamasıyla cadde ve sokaklardaki hareketlilik sona erdi.

Sessizliğe bürünen kent merkezinde denetimlerini sürdüren polis ekipleri, farklı güzergahlarda denetim noktaları oluşturarak sokaktakilerin izin belgelerinin olup olmadığını kontrol etti.

- Bitlis

Bitlis'te sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizlik hakim oldu.

Polis ekipleri, kısıtlamanın başlamasıyla cadde ve sokaklarda denetimlerini sürdürdü.

- Muş

Muş'ta kısıtlamanın başlamasıyla en işlek cadde ve sokaklar boş kaldı.

Kentin farklı noktalarında denetim yapan polis ekipleri, kısıtlamayı ihlal edenlere cezai işlem uyguladı.

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