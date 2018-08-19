Van Başkale'de 43 kaçak göçmen yakalandı

Van Başkale'de İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, devriye görevi sırasında, İran sınırında bulanan Kaşkol Mahallesi Sarısu mevkisinde, yasa dışı yollardan sınırı geçen bir grubu tespit etti. Ekipler tarafından durdurulan gruptakilerin 1'i bebek 8'i çocuk toplam 43 Afganistan uyruklu kaçak göçmen olduğu tespit edildi.

SICAK YEMEK VE SÜT İKRAM EDİLDİ

İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen kaçak göçmenlere sıcak yemek ve süt ikram edildi.

Daha sonra Başkale Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen kaçak göçmenler, Van Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.