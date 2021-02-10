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İSLAM Valla demek yemin sayılır mı?
İSLAM

Valla demek yemin sayılır mı?

Valla yemin yerine geçer mi? Kişilerin bir konuda Allah’ın adını ve sıfatlarını söyleyerek söz vermesidir. Kişi yemin ettikten sonra yeminini bozar ve yeminini tutmaz ise keffaret ödemesi gerekir. Peki valla demek yemin sayılır mı?

Yeniakit Publisher
2021-02-10 14:25:00 - 2021-02-10 14:26:06
Valla demek yemin sayılır mı?

Yemine  den kişi sözüne Allah’ı şahit tutmuş, O’a karşı saygısızlık etmiş ve kutsal değerleri sözünün doğruluğuna teyit seçin yıpratmış olacağından yemine sadık kalmak bir zaruriyettir. Valla yemin yerine geçer mi? Kişilerin bir konuda Allah’ın adını ve sıfatlarını söyleyerek söz vermesidir. Kişi yemin ettikten sonra yeminini bozar ve yeminini tutmaz ise keffaret ödemesi gerekir. Peki valla demek yemin sayılır mı?

Ağız alışkanlığı ile yerli yersiz edilen yeminin hükmü nedir?

Yemin etmek aslında mubah bir davranış olmakla birlikte, gereksiz yere yemin etmek ve çok yemin etmeyi alışkanlık hâline getirmek doğru değildir. Kur’an-ı Kerim’de, çok yemin etmenin Yüce Allah’ın hoşuna gitmeyen işlerden biri olduğuna işaret edilerek, “Yemin edip duran kimseye boyun eğme!” (Kalem, 68/10) buyurulmuştur.

Dil alışkanlığıyla söylenen, başka bir deyişle, herhangi bir işin yapılması veya yapılmaması yönünde bir içeriğe sahip olmayan “vallahi”, “billâhi” şeklindeki sözler lağv (içi boş, hükümsüz) yemin sayıldığı gibi, bile bile yalan söyleme kastı olmaksızın, geçmiş veya şimdiki zamandaki bir husus üzerine doğru olduğunu zannederek yapılan yemin de lağv yemini sayılır. Kur’an-ı Kerim’de, “Allah, kasıtsız olarak ağzınızdan çıkıveren yeminlerinizden (lağv yemininden) dolayı sizi sorumlu tutmaz.” (Mâide, 5/89) buyurularak bu tür yeminden dolayı keffâret gerekmediği bildirilmiştir. Ancak ağız alışkanlığıyla ikide bir yemin edenlerin bu kötü âdeti en kısa sürede bırakmaları gerekir.

Hiçbir kasıt olmasa bile gelecekteki bir iş hakkındaki her türlü yemin, mün’akid yemin kapsamındadır ve yeminin gereği yerine getirilmediğinde keffâret gerekir. Yani bu tür yeminler kasıtsız söylense bile yemin-i lağv sayılmaz (Merğînânî, el-Hidâye, IV, 5).

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