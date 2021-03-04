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Siyaset Valiye hakaret eden Ekrem'den pişkin savunma
Siyaset

Valiye hakaret eden Ekrem'den pişkin savunma

Seçim kampanyası döneminde eski Ordu Valisi Seddar Yavuz’a "it" diyerek hakaret eden CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu konuya ilişkin pişkin bir savunma yaparak "yoksulluk konuşmalıyız" dedi. Gündemlerinde yoksulluk olduğunu ve bu soruna çözüm bulmaya çalıştıklarını iddia eden İmamoğlu duyar kasarak göz boyamaya çalıştı.

Yeniakit Publisher
2021-03-04 13:21:00 -
Valiye hakaret eden Ekrem'den pişkin savunma

2 yıl önceki Karadeniz gezisi sırasında eski Ordu Valisi Seddar Yavuz'a "it" diyerek hakaret eden CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında 2 yıla kadar hapis talep edildi.

Skandallarıyla gündemden düşmeyen, işbilmezliği, beceriksizliği ve vizyonsuzluğuyla vatandaşları canından bezdiren İmamoğlu hatasını kabul edip  özür dilemek yerine pişkinliğin dibine vurarak akılalmaz sözler sarfetti.

Gündemin kasıtlı olarak değiştirilmeye çalışıldığını iddia eden İmamoğlu, "Bunlar gündemi alabaro etme çabası" dedi.

Saraçhane'deki başkanlık binasında gerçekleştirilen Genç Yetenek Gelişim Programı Ödül Töreni'nin ardından konuyla ilgili konuşan İmamoğlu, "Bazı şeylerde böyle gündem yaratılıyor sonra buzluğa konuluyor. İstediği zaman çıkartılıyor, istediği zaman gündemde parlatılıyor ve üstünde tepinilmesi isteniyor" dedi.

"Gündemimiz yoksulluk"

Gündemlerin yoksulluk olduğunu söyleyerek duyar kasan İmamoğlu, insanların sorunlarına çözüm üretmek istediklerini iddia etti. Binlerce kişiyi haksız ve sebepsiz yere işten kovan ve İBB'ye kendi yandaşlarını dolduran İmamoğlu yine liyakat nutukları atarak şunları kaydetti:

"Genç insanların liyakatli bir şekilde işe girmelerini sağlamak, umutla bu ülkenin neresinde olursa olsun adil bir ortamda bireyler olarak devletin bütün imkanlarından faydalandığı bir ortam var olsun istiyoruz. Bu sorunların çözümü ile mücadele ederken burada yapılmaya çalışılan, alınmaya çalışılan kararlar üzerinden yorumda bulunmayacağım. Bizim gündemimiz yoksulluktur, fakirliktir."

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