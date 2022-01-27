Valilikten vatandaşlara kar uyarısı

Sakarya Valiliği, kentte gece saatlerinden itibaren etkili olması beklenen kar yağışına karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirleri olmaları konusunda uyardı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre kentin kuzey kesimlerinde ilerleyen saatlerden itibaren yer yer yoğun kar yağışı beklendiği belirtildi.

Vatandaşlara uyarı

Vatandaşlara olumsuz hava koşullarında yaşanabilecek durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunulan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre, bugün ilerleyen saatlerden itibaren ilimizin kuzeyinde kuvvetli yer yer yoğun kar yağışı (10-20 santimetre üzeri) beklendiğinden meydana gelebilecek buzlanma, don olayı, kuvvetli rüzgarlarla birlikte tipi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.