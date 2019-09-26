Valilikten son dakika deprem hasarı açıklaması!

İstanbul'da deprem! Vatandaşlar sokaklara döküldü son depremlerin ardından İstanbul'da 5,7 şiddetinde yeni bir deprem meydana geldi. İstanbul'da deprem hasarı var mı yok mu merak edilirken İstanbul valiliğinden konuyla alakalı açıklama geldi.

İstanbul Valiliğinin açıklaması:,

İstanbul Valiliği: "Deprem sonrası 14.20 itibariyle ilimizdeki AFAD, AKOM, 112, 155, 156 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır."

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi depremin büyüklüğünü 5.9, AFAD ise 5.8 olarak açıkladı. Kandilli Rasathanesi önce depremin büyüklüğünü 5.7 olarak sonra ise 6 olarak açıkladı. Depremin merkez üssü Silivri açıkları...

Deprem kent genelinde ve çevre illerde de hissedildi.

5,7'lik depremin ardından 3,1'lik bir arçı sarsıntı daha meydana geldi. 13 km derinlikte olan artçı sarsıntının merkez üssü Büyükekmece.

SALLANMAYA DEVAM EDİYOR

Büyük deprem sonrası merkez üssü Silivri yakınlarında derinliği 15 km olan üçüncü deprem meydana geldi.