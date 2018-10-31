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Valilikten net açıklama: Davetli bile olsalar...

Samsun Valiliğinden yapılan açıklamada, kolluk kuvvetlerinin düğünlerde davetli olsalar bile ateşli silahla havaya ateş açılması durumunda ihbar, tutanak altına alma ve müdahale yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde haklarında soruşturma açılacağı belirtildi.

31 Ekim 2018 Çarşamba 16:47
Valilikten net açıklama: Davetli bile olsalar...

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların huzur ve güven ortamı içinde yaşamalarının devletin asli görev ve sorumluluğu olduğu vurgulandı.

Bayram, düğün, uğurlama, spor müsabakası gibi organizasyonlar sırasında meskun mahalde ateşli silahlarla havaya ateş açılması nedeniyle yaralama ve ölüm olayları meydana gelebildiğine işaret edilen açıklamada, "Bazı organizasyonlarda, kamu görevlileri tarafından da ateşli silahla havaya ateş açıldığı, bunun sonucunda vatandaşlarımızdan yaralananların olduğuna dair sosyal medyada paylaşımların yer aldığı, basın yayın organlarında buna benzer haberlerin yayınlandığı görülmektedir." ifadesine yer verildi.

"Havaya ateş açılmaması" taahhütnamesi alınacak

Kişilerin can güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, kamu düzeninin sağlanması çerçevesinde, meskun mahalde havaya ateş açılmasının önlenmesine yönelik tedbirlerin büyük önem taşıdığı belirtilen açıklamada, şu uyarılarda bulunuldu:

"Düğün, nişan, spor müsabakası, eğlence ve benzeri organizasyonlar sırasında, ateşli silahla havaya veya çevreye ateş edilmesine müsaade edilmemesi önem arz ediyor. Bu kapsamda il sınırları içinde yapılan etkinliklerde, organizasyon sahiplerine izin verilirken 'silah kullanılmaması, havaya ateş açılmaması' hususlarına ilişkin taahhütname alınacaktır. Organizasyonlarda davetli olarak bile bulunan kolluk görevlileri ihbar, tutanak altına alma ve müdahale yükümlülüklerini yerine getirmedikleri takdirde, haklarında soruşturma açılacaktır. Muhtarlar da bölgelerinde bu durumun olduğunu öğrendiklerinde kolluk birimlerine ihbarda bulunma yükümlülüklerini yerine getireceklerdir."

Organizasyon sahipleri tarafından açık alanlarda yapılacak kutlamalarda havaya ateş açılmaması, silah kullanılmamasına yönelik afişin tüm katılımcıların görebileceği şekilde etkinlik alanına asılması gerektiği aktarılan açıklamada, "Organizasyonlarda, silahı ile havaya ateş açtığı tespit edilen kamu personeli hakkında da derhal disiplin işlemlerine başlanılacak, bu görevliler hakkında idari para cezası uygulanıp uygulanmadığı hususuna özellikle dikkat edilecektir. Aksine davranan kişiler hakkında durumlarına uyan adli veya idari işlemler derhal tesis edilecektir." bilgisi paylaşıldı.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 16:47
  1. samsun valliği
  2. havaya ateş açma

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  • ALİ KİREÇALİ KİREÇ50 dk önce
    Çok geç kalmış bi uygulama aynı caydırıcı kurallar tırafik serserilerine karşıda uygulanmalı
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