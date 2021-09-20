Valilikten, köpeği telef ettiği öne sürülen muhtara soruşturma

Kırklareli Valiliği, bir muhtarın, köpeği av tüfeğiyle vurarak telef ettiği iddiası ile ilgili soruşturma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, Dereköy köyünde besicilik yapan Umut Aluş, İl Jandarma Komutanlığına, küçükbaş hayvanlarını Domuz Bayırı mevkisinde otlattığı sırada, köy muhtarı R.K'nin av tüfeği ile sürülerin arasındaki köpeğini telef ettiği ihbarında bulundu.

Jandarma ekipleri ihbar üzerine olay yerine gelerek inceleme yaptı. Aluş, köy muhtarından şikayetçi oldu.

Aluş, AA muhabirine, köy muhtarı R.K'nin sürülerinin yanında gezen "Lessi" adını verdiği 7 yavrusu bulunan köpeğini telef ettiğini iddia etti.

Muhtarın koyunlarına doğru da ateş ettiğini, kendisine de silah çektiğini ileri süren Aluş, "Husumetimiz yok ama neden yaptığını bilmiyorum. Köpeğimin yavruları vardı, şimdi yavrular annesiz kaldı." dedi.

Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Seyhan Esen de durum karşısında çok üzüldüğünü, yetkililerin söz konusu muhtar hakkında gerekli işlemleri yapacağına inandıklarını söyledi.

Köy muhtarı R.K. ise köpeği kendisinin vurmadığını ileri sürerek, olay hakkında hiçbir bilgisinin olmadığını savundu.

Kırklareli Valiliği de sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, köy muhtarı hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Söz konusu olay hakkında tahkikatın başlatıldığı aktarılan açıklamada, "Konu hakkında ivedilikle gerekli incelemeler başlatılmış olup, ilgili muhtar hakkında soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.