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Gündem Valilik'ten İstanbul için kritik uyarı! Çok şiddetli olacak...
Gündem

Valilik'ten İstanbul için kritik uyarı! Çok şiddetli olacak...

Yeniakit Publisher
2023-09-17 20:54:00 -
Valilik'ten İstanbul için kritik uyarı! Çok şiddetli olacak...

İstanbul Valiliği İstanbul için şiddetli fırtına uyarısında bulundu.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, rüzgarın saatte 75 kilometreye kadar çıkacağı belirtildi.

Açıklamada, "Batı Karadeniz’de rüzgarın bu akşam saatlerinden sonra doğu ve kuzeydoğu yönlerden etkisini artırarak fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor." denildi.

Öte yandan Meteoroloji de bir uyarı açıklamasında bulundu.

Meteoroloj Genel Müdürlüğü'nün açıklamasında da şu ifadeler kullanıldı:

Rüzgârın; Batı Karadeniz’de bu akşam saatlerinden sonra doğu ve Kuzeydoğu yönlerden etkisini artırarak 5 ila 7 zaman zaman 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir.
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Fırtınanın, Salı günü (19 Eylül 2023) sabah ilk saatlerde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.Rüzgârın; Batı Karadeniz’de bu akşam saatlerinden sonra doğu ve Kuzeydoğu yönlerden etkisini artırarak 5 ila 7 zaman zaman 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, Salı günü (19 Eylül 2023) sabah ilk saatlerde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

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