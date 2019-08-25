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Valilikten deprem açıklaması!

Ankara Valiliği, kentte meydana gelen depreme ilişkin bir açıklama yaptı.

25 Ağustos 2019 Pazar 22:37
Valilikten deprem açıklaması!

Ankara Valiliği, 3,5 şiddetinde meydana gelen depreme ilişkin yaptığı açıklamada "İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı bulunmamaktadır. İlçe ve mahallelerimizde detaylı inceleme ve araştırmalar devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Ankara'da korkutan bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı, tarafından yapılan açıklamaya göre Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde deprem meydana geldi.

Depremin şiddeti 3,5 olarak ölçülürken yer sarsıntısı saat 21:42'de meydana geldi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde oldu.

Ankara Valiliği, depreme ilişkin sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları kullandı:

"Merkez üssü Yenimahalle ilçemizde saat 21:42'de 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı bulunmamaktadır. İlçe ve mahallelerimizde detaylı inceleme ve araştırmalar devam etmektedir."

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 22:37
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