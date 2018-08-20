0553 313 94 23

Valilikten ABD Büyükelçiliğine saldırı açıklaması

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, sabah 05.30 saatlerinde bir araç içerisinden ABD Büyükelçiliğine 6 el ateş edildiği olayda herhangi bir can kaybının olmadığı belirtildi.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 11:17
Valilikten ABD Büyükelçiliğine saldırı açıklaması

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Atatürk Bulvarı üzerinde seyreden beyaz renkli bir araç içerisinden kimliği henüz tespit edilemeyen kişi ya da kişiler tarafından saat 05.30 civarında ABD'nin Ankara Büyükelçiliği nizamiyesine doğru 6 el ateş edildiği belirtildi.

İlk incelemeler sonucunda 3 merminin demir kapıya ve camlı bölüme isabet ettiğinin belirlendiği kaydedilen açıklamada, olayda herhangi bir can kaybının olmadığı ifade edildi.

Açıklamada, olaya ilişkin çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2018 Pazartesi 11:17
  1. ABD Ankara Büyükelçiliği

YORUM YAZ

  • ahmetahmet46 dk önce
    FETÖ nün çakalca daha doğrusu alçakça ve kahpece provokasyonu, KESİN
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Köylüleri korkutan hayvan ölüsünün türü belli oldu!
  1. Köylüleri korkutan hayvan ölüsünün..
  2. Alman kadının evinden çıkanlar şoke..
  3. Bayram Namazı saat kaçta kılınacak?..
  4. Orgeneral Güler'in Kurban Bayramı..
  5. İslam insanlığa hayat kazandırmak için..
  6. Ülkü Ocaklarından Kurban bayramı mesajı
  7. Beşiktaş'tan Ozan Tufan bombası!..
  8. Yerli tüketime destek olmak için ne..
  9. Eve götürdüğü erkekleri elektro şokla..
  10. Doğalgaz ithalatı yüzde 19 azaldı!
  11. Beş yıllık kin cinayetle bitti! Kız..
  12. Komşuda bir dönem sona erdi
  13. PKK'dan kaçan 15 yaşındaki çocuk her..
  14. İran'dan Türkiye açıklaması:..
  15. Binali Yıldırım: Ülkemize dönük her..
  16. Tatile gidecekler dikkat! Hırsızlardan..
  17. Onları ölüme göndermeyin
  18. AK Parti'den ABD Büyükelçiliği..
  19. Bayramda nasıl beslenmeli... İşte..
  20. Taksim Camii'nde sona gelindi! İşte..
Teşrik tekbiri ne zaman başlar? Teşrik tekbiri nasıl ve kaç defa getirilir?
Teşrik tekbiri ne zaman başlar? Teşrik tekbiri nasıl ve kaç defa getirilir?
TSK'dan flaş açıklama! 'ABD ordusu ile...'
TSK'dan flaş açıklama! 'ABD ordusu ile...'
Sırbistan: Türkiye karşıtı bir koalisyon...
Sırbistan: Türkiye karşıtı bir koalisyon...
İhanetin notu eski CHP'li başkanın cebinden çıktı
İhanetin notu eski CHP'li başkanın cebinden çıktı
AK Partili Hamza Dağ'dan Abdullah Gül için çok ağır sözler! 'O bir hain'
AK Partili Hamza Dağ'dan Abdullah Gül için çok ağır sözler! 'O bir hain'

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Sapkınlık hastalık!
Sapkınlık hastalık!
3 günde 60 bin araç geldi! Jandarma ve polis alarmda
3 günde 60 bin araç geldi! Jandarma ve polis alarmda