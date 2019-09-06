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Valilikten 2019-2020 eğitim öğretim yılı kararları

2019-2020 eğitim öğretim dönemine ilişkin alınan kararlar kapsamında Antalya Valiliğince yardımcı ders kitabı aldırılmayacağı ve okullarda seçme özel sınıflar ve seviye grupları oluşturulmayacağı kararlaştırıldı.

06 Eylül 2019 Cuma 18:10
Valilikten 2019-2020 eğitim öğretim yılı kararları

2019-2020 eğitim öğretim dönemine ilişkin alınan kararlar kapsamında Antalya Valiliğince yardımcı ders kitabı aldırılmayacağı ve okullarda seçme özel sınıflar ve seviye grupları oluşturulmayacağı kararlaştırıldı.


Antalya Valisi Münir Karaloğlu’nun katılımlarıyla "2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Hazırlık Toplantısı" gerçekleştirildi. Toplantıda alınan kararlara ilişkin yapılan açıklamada, Resmi Gazetede yayınlanan Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde yer alan kuralların harfiyen uygulanacağı, servis şoförlerinin servis rehber personellerinin kantin işletmecilerinin ve kantin çalışanlarının güvenlik kontrolünden geçirileceği belirtildi.


Yine alınan kararlar kapsamında servis denetimleri düzenli olarak yapılacak. Servisler öğrencileri derse başlama saatinden en erken 15 dakika önce okula getirecek, ders çıkışında ise en geç 15 dakika içerisinde okuldan alacak. Okullarda bulunan kamera sistemleri çalışır halde olacak ve en az bir ay öncesi kayıtları tutulacak. Herhangi bir olumsuzluk yaşandığı zaman bu kayıtlar ilgili birimlerle paylaşılabilir nitelikte olacak. Kantinlerde satılabilecek ve satılamayacak gıda ürünleri ile ilgili yönetmeliğe uygun denetimler yapılacak kantinlerde çiğ köfte satışı yapılmayacak.


Diğer yandan ikili eğitim yapan ilk ve orta okulların giriş saatleri en erken 08.00 liselerin en erken 08.30 teneffüs araları ise 15 dakika olacak. Yardımcı ders kitabı kesinlikle aldırılmayacak ve derslerde kullanılmayacak. Ayrıca okullarda seçme özel sınıflar ve seviye gruplarının oluşturmayacağı ve kayıt parası adı altında velilerden herhangi bir ücret alınmayacağı da kararlaştırıldı.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 18:10
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