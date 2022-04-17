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Aktüel Valilik uyardı: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın
Aktüel

Valilik uyardı: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Şırnak Valiliği, yoğun toz taşınımı nedeniyle 18 ve 19 Nisan tarihlerinde zorunlu olunmadıkça dışarı çıkılmaması yönünde vatandaşları ikaz etti.

Yeniakit Publisher
2022-04-17 23:11:00 -
Valilik uyardı: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Şırnak Valiliği, yoğun toz taşınımı nedeniyle 18 ve 19 Nisan tarihlerinde zorunlu olunmadıkça dışarı çıkılmaması yönünde vatandaşlara uyarıda bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde son zamanlarda etkisini gösteren yoğun toz bulutu nedeniyle havadaki toz partiküllerinin yanında biyolojik unsurların da dolaşımda olmasının solunum yolu enfeksiyonlarına neden olabileceği belirtildi.

Akciğer enfeksiyonu, astım, bronşit, KOAH, kanser hastaları, hamileler, yaşlılar ve çocukların toz taşınımından en fazla etkilenebilecek grup olduğu anımsatılan açıklamada, zorunlu olunmadıkça yarın ve salı günü dışarıya çıkılmaması gerektiği bildirildi.

"Görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denilen açıklamada, dışarı çıkmak zorunda kalan vatandaşların maske takmaları gerektiği kaydedildi.

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