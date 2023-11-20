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Yerel Valilik uyardı! Kuvvetli kar yağışı bekleniyor
Yerel

Valilik uyardı! Kuvvetli kar yağışı bekleniyor

Yeniakit Publisher
2023-11-20 00:30:00 -
Valilik uyardı! Kuvvetli kar yağışı bekleniyor

Ağrı Valiliği, il genelinde 20 Kasım Pazartesi günü kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiğini duyurdu.

Ağrı Valiliği, il genelinde 20 Kasım Pazartesi günü kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiğini duyurdu.
Ağrı Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nin uyarısına göre il genelinde 20 Kasım Pazartesi günü kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiği belirtildi. Açıklamada, vatandaşların ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuz durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.

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