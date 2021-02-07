Öncelik olarak ilde oturanlar oturdukları şehir merkezinde bulunan SYD Vakfı’na, ilçede oturanlar ise ilçelerinde bulunan SYD Vakfı’na başvurmaları gerekir. Başka bir il veya ilçede yer alan SYD Vakfı’na başvuru kabul edilmemektedir. Bunun nedeni vakıflar birbirlerinden bağımsız olarak çalışmaktadır ve bir ilçe diğer ilçede ikamet eden vatandaşın dosyasını görmesine izin verilmez. Dolayısıyla yardım başvurusu yapılırken muhakkak bağlı bulunan ilçeye gidilmesi gerekir.

Valilik maddi ve erzak yardım başvurusu nereden, nasıl yapılır?

Öncelikle kendinize bir dosya açmanız gerekir. Bu yüzden sizden o ilçede ikamet etmeniz ile adresinizin o ilçeye kayıtlı olması şartı istenmektedir. Daha sonra başvurunuz alınır ve hane ziyaretine gelinir. Evinize ziyarete gelen Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlileri, yaptıkları incelemenin ardından rapor tutmaktadır. Tutulan rapor dahilinde ve mütevelli heyeti kararı sonucunda yardıma ihtiyacınız olup olmadığına kanaat getirilir. Yardıma ihtiyacınız olduğu kararı çıkarsa bu durum, valilik yardım başvurunuzu onaylamış demektir.



