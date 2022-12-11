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Yerel Valilik duyurdu! Terör örgütü PKK'ya ait sığınak imha edildi
Yerel

Valilik duyurdu! Terör örgütü PKK'ya ait sığınak imha edildi

Bingöl Valiliği, terör örgütü PKK'ya yapılan operasyonda içinde muhtelif yaşam malzemelerin bulunduğu bir sığınağın imha edildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-12-11 20:45:00 -
Valilik duyurdu! Terör örgütü PKK'ya ait sığınak imha edildi

Bingöl’de bölücü terör örgütüne ait olduğu tespit edilen bir sığınak, jandarma ekiplerince imha edildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Bingöl İl Jandarma Komutanlığı tarafından bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar çerçevesinde; Genç ilçesi kırsalında tespit edilen 1 adet sığınak içerisinde, 3 adet ikili pil bloğu, 1 adet dijital saat, 1 adet kazma, muhtelif yaşam malzemeleri, elektrik kablosu ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler imha edilmiş olup, sığınaklar da kullanılamaz hale getirilmiştir” denildi.

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