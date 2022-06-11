  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Valilik duyurdu! Sapkınların yürüyüşüne geçit yok!
Gündem

Valilik duyurdu! Sapkınların yürüyüşüne geçit yok!

Çanakkale Valiliği, 17 Haziran tarihinde eşcinsel sapkınlar tarafından yapılması planlanan yürüyüşe izin verilmediğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-06-11 20:50:00 - 2022-06-11 21:20:52
Valilik duyurdu! Sapkınların yürüyüşüne geçit yok!

Çanakkale Valiliği, 17 Haziran tarihinde sapkın LGBTİ üyeleri tarafından yapılması planlanan yürüyüşe izin verilmediğini açıkladı.

Şehitler diyarı Çanakkale'de eşcinsel sapkınlar tarafından sosyal medya üzerinden 17 Haziran tarihinde düzenlenmesi planlanan yürüyüşe, Çanakkale Valiliği izin verilmediğini açıkladı.

Valilik'ten açıklama

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizde 13-17 Haziran 2022 tarihlerinde düzenleneceği belirtilen ve sosyal medya aracılığıyla da duyurulan etkinlik, toplantı ve yürüyüşe Valiliğimizce izin verilmemiştir" ifadelerine yer verildi.

Yesevi Alperenlerden Çanakkale Valiliği'ne çok net LGBT uyarısı!
Yesevi Alperenlerden Çanakkale Valiliği'ne çok net LGBT uyarısı!

Gündem

Yesevi Alperenlerden Çanakkale Valiliği'ne çok net LGBT uyarısı!

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Neco

Bu neyin yürüyüşü.bu pislikleri kim organize ediyor kim tetikliyor.devlet uyuyormu.burasi muz cumhuriyetimi.devlet yetkilileri görevlileri ne iş yapar bu ülkede.

Dost

Avrupaya gitsinler ama bir dahada gelmesinler
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23