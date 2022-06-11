Valilik duyurdu! Sapkınların yürüyüşüne geçit yok!
Çanakkale Valiliği, 17 Haziran tarihinde eşcinsel sapkınlar tarafından yapılması planlanan yürüyüşe izin verilmediğini açıkladı.
Çanakkale Valiliği, 17 Haziran tarihinde sapkın LGBTİ üyeleri tarafından yapılması planlanan yürüyüşe izin verilmediğini açıkladı.
Şehitler diyarı Çanakkale'de eşcinsel sapkınlar tarafından sosyal medya üzerinden 17 Haziran tarihinde düzenlenmesi planlanan yürüyüşe, Çanakkale Valiliği izin verilmediğini açıkladı.
Valilik'ten açıklama
Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizde 13-17 Haziran 2022 tarihlerinde düzenleneceği belirtilen ve sosyal medya aracılığıyla da duyurulan etkinlik, toplantı ve yürüyüşe Valiliğimizce izin verilmemiştir" ifadelerine yer verildi.