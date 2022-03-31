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Aktüel Valilik duyurdu! PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi
Aktüel

Valilik duyurdu! PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Tunceli Valiliği, Eren-Kış 23 (Mercan Dağları) operasyonu sırasında bir mağarada terör örgütü PKK’ya ait çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-03-31 19:07:00 - 2022-03-31 19:11:30
Valilik duyurdu! PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Tunceli’de devam eden Eren-Kış 23 (Mercan Dağları) operasyonu sırasında Ovacık kırsalında bölücü terör örgütü PKK’ya ait bir mağarada çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Valilikten açıklama

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, “Eren Kış-23 (Mercan Dağları) operasyonu kapsamında, İl Jandarma Komutanlığımızca Tunceli-Ovacık Kırsalında bugün gerçekleştirilen operasyonda 1 mağara içerisinde; 2 kg plastik patlayıcı, 150 adet M-16 mühimmatı, 10 adet kalaşnikof mühimmatı, 7 adet el bombası fünyesi, 1 adet el telsizi, 1 adet dürbün, 50 metre elektrik kablosu, 120 adet büyük pil, 150 adet Kalem pil, 1 adet pil bloğu, 1 adet kamera, 1 adet güneş paneli, 1 adet fotoğraf makinası, 1 adet güç kaynağı, 1 adet radyo, 15 adet serum, 210 adet enjektör iğnesi, 100 litre mazot, 40 çift eldiven, 500 metre sera naylonu, 1000 metre çamaşır ipi, 40 çift çorap, 20 adet battaniye, 1 adet ocak, 30 adet çakmak, 4 adet küçük tüp, 50 kg toz şeker, 20 kg tuz ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir” denildi.

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