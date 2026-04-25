Dorukhan Büyükışık cinayetinde kritik gelişme! “Hatırlı” aileye yargı yolu göründü!

Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık’ın oğlu Dorukhan Büyükışık’ın 2018'de İzmir Narlıdere’de yaşamını yitirmesine ilişkin dava sürecinde önemli bir gelişme yaşandı. Mahkeme, daha önce haklarında takipsizlik kararı verilen şüphelere yönelik kararın kaldırılmasına hükmetti. Böylece söz konusu kişiler hakkında “kasten öldürme” ve “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçlamalarıyla yeniden soruşturma başlatılmasının önü açıldı.

13 Mayıs 2018’de bir inşaat alanında ölü bulunan Dorukhan Büyükışık’ın ölümü ilk aşamada “intihar” olarak değerlendirilmişti. Ancak süreç içinde ortaya çıkan bulgular ve ailenin girişimleri, olayın cinayet olabileceği ihtimalini güçlendirdi. Bu gelişmeler üzerine dosya farklı davalara konu olurken, bazı sanıkların yargılanmasına devam edildi.

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında inşaat şirketi sahipleri, yöneticileri ve çalışanları hakkında 2023 yılında takipsizlik kararı verilmişti. Ailenin bu karara yaptığı itirazlar da ilk aşamada reddedildi. Bunun üzerine dosya, kanun yararına bozma talebiyle Yargıtay’a taşındı ve Yargıtay 1. Ceza Dairesi soruşturmanın genişletilmesi gerektiğine karar verdi.

Yeniden yürütülen soruşturmada ek deliller toplanmasına karşın savcılık, şüphelilerin cinayete iştirak ettiğine dair somut bulgu bulunmadığı gerekçesiyle ikinci kez takipsizlik kararı verdi. Büyükışık Ailesi ise bu karara karşı kapsamlı bir itiraz dilekçesi hazırlayarak yargı sürecini sürdürdü.

TAKİPSİZLİK KARARLARI KALDIRILDI



T24'ten Tolga Şardan'ın haberine göre İzmir 1. Sulh Ceza Mahkemesi yapılan itirazı değerlendirerek 17 Nisan 2026 tarihinde takipsizlik kararını kaldırdı. Kararda, savcılık tarafından eksik inceleme yapıldığı ve tüm deliller toplanmadan sonuca gidildiği vurgulandı.

TAKİPSİZLİK VERİLEN AİLE SORUŞTURULACAK



Bu kararla birlikte, haklarında daha önce takipsizlik kararı verilen Mehmet Münir Tanyer, Mehmet Taylan Tanyer, Murat Köze, Cevdet Akay, İhsan Gökmen Ellez, Gökhan Aydoğmuş, İbrahim Kazmacı, Yiğit Aykurt ile İzmir Emniyet Müdürlüğü kolluk görevlileri hakkında “kasten öldürme” ile “Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçlarından yeniden adli soruşturma başlatılacağı ifade edildi.