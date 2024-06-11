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Yerel Valilik duyurdu! Ormanlara giriş yasaklandı
Yerel

Valilik duyurdu! Ormanlara giriş yasaklandı

Yeniakit Publisher
2024-06-11 21:11:00 -
Valilik duyurdu! Ormanlara giriş yasaklandı

Tokat Valiliği mevsim normalleri üzerindeki sıcaklıklardan ötürü muhtemel orman yangınlarına tedbir olarak yaklaşık 4 ay süreyle ormanlık alanlara girişleri yasakladı.

Tokat Valiliği sosyal medya hesaplarından, “Yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte bölgemizde sıcaklık değerlerinin artacağı, buna dayalı olarak oluşabilecek olağanüstü hava durumları nedeniyle ilimizde orman yangınlarının ortaya çıkabileceği değerlendirilerek, ülkemiz ve milletimiz için paha biçilmez değere haiz olan ormanlarımızı yangına karşı korumak amacıyla aşağıdaki kararlar alınmıştır” denilerek açıklandı.

Alınan kararlar uyarınca Samsun ili sınırları içerisindeki ormanlık alanlara girişler 11 Haziran 2024 ve 30 Ekim 2024 tarihleri arasında yasaklandı. Ormanların çevresinde ve içinden geçen yollarda orman kenarında mola vermek ve piknik yapmak, mangal, semaver ve ateş yakmak, orman içinde ATV, UTV, motosiklet kullanmak yasaklandı. Ayrıca köyler ve mahalleler başta olmak üzere, orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan köyler ve mahalleler de dahil olmak üzere anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılması da yasaklandı.

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