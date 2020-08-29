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Gündem Valilik duyurdu! İstanbul'da koronavirüs yasağı
Gündem

Valilik duyurdu! İstanbul'da koronavirüs yasağı

İstanbul Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında Tüm kapalı alanlarda sünnet düğünü, kına gecesi, nişan ve benzeri etkinliklere müsaade edilmemesi yönünde karar alındığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-08-29 12:43:00 - 2020-08-29 13:31:43
Valilik duyurdu! İstanbul'da koronavirüs yasağı

Koronavirüs vakalarında son günlerde yaşanan artış sonrası birçok ilimizde yeni kısıtlamalar getirilmişti. İstanbul Valiliği de biraz önce koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan yeni kısıtlama kararını kamuoyuna duyurdu.

Sünnet düğünü, kına gecesi, nişan...

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla kentte tüm kapalı alanlarda sünnet düğünü, nişan, kına gecesi gibi etkinliklere müsaade edilmeyeceği duyuruldu. Ayrıca, 15 yaş altı çocukların düğün ve nikah gibi merasimlere katılması yasaklandı. Alınan kısıtlama kararında, düğün ve nikahlarda her türlü yiyecek ve içecek servisinin yapılmayacağı ve oyun dans gibi faaliyetlere izin verilmeyeceği belirtildi.

Öte yandan, düğün ve nikahlarda sandalye koltuk düzeninin toplam kapasitenin 1/3'ünü aşmayacak şekilde ve fiziki mesafe kurallarına uygun şekilde oluşturulması gerektiğini vurgu yapıldı.


İşte İstanbul Valiliği'nin açıkladığı kararlar;

1- Tüm kapalı alanlarda sünnet düğünü, kına gecesi, nişan ve benzeri etkinliklere müsaade
edilmemesi,

2- Düğün ve nikâh salonlarında sandalye/koltuk düzeni toplam kapasitenin azami 1/3’ünü aşmayacak şekilde, fiziki mesafe koşullarına uygun şekilde oluşturulması,

3- Düğün ve nikâhlarda yemek verilmesi de dâhil olmak üzere, her türlü yiyecek-içecek servisi/ikram (paketli su servisi hariç) yapılmaması,
4- Düğünlerde oyun/dans gibi faaliyetlere müsaade edilmemesi,

5- Gelin ve damadın birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 15 yaş altı çocukların nişan, düğün ve nikâh merasimlerine katılımına izin verilmemesi,

6- İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra, düğün ve nikâhlarda bu karar ve İçişleri Bakanlığı genelgeleri ile Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan tüm
kural ve tedbirlere riayet edilmesinin sağlanması ve alınan önlemlerin denetlenmesi,

7- Yukarıda belirtilen düzenlemelerin 31.08.2020 Pazartesi günü saat 08.00’den itibaren geçerli olması kararlaştırılmıştır. Tedbirlere uymayanlarla Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası uygulanacak, aykırılığın durumuna göre konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin adli ve idari işlem başlatılacaktır.

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Yorumlar

AA

DÜĞÜN SÜNNET DÖNEMİ KORONAYI ARTIRAN SEBEP DÜĞÜN SÜNNET TÜRKİYEDE KOMPLE YASAKLANMASI LAZIM
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okur

bunlar çözüm değildir,bırakın sermaye güçlerinin istediklerini yapmayı,çinde bu yasakladıklarınız hepsi serbest ve kısıtlama diye birşey yok.otobüsde minibüsde 1 saat yanyana gidiyoruz,siz takmışsınız düğünlere...
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