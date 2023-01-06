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Aktüel Valilik duyurdu: Eylem ve etkinlikler izne bağlandı
Aktüel

Valilik duyurdu: Eylem ve etkinlikler izne bağlandı

Tunceli'de basın açıklaması, gösteri yürüyüşü, stant açma, konser gibi eylem ve etkinlikler geçici süreyle izne bağlandı.

Yeniakit Publisher
2023-01-06 20:40:00 -
Valilik duyurdu: Eylem ve etkinlikler izne bağlandı

Valilikten yapılan açıklamada, toplumsal huzuru tehdit edebilecek olası olayların önüne geçilmesinin amaçlandığı belirtildi.

Bu çerçevede çeşitli kararların alındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tunceli genelinde yapılması planlanan basın açıklaması, toplantı ve gösteri yürüyüşü, miting, açık yer toplantısı, protesto eylemi, oturma eylemi, anma programları, stant açma, imza kampanyası düzenleme, konser-şenlik gibi organizasyonlar ile afiş ve poster asma, meşale yakma gibi eylem ve etkinliklerin 7 Ocak saat 00.01 ile 11 Ocak 2023 günü saat 23.59'a kadar 5 gün süreyle mülki amirce izin verilenler hariç olmak üzere yasaklanmasına karar verilmiştir."

Açıklamada, izinsiz yapılacak olan eylem ve etkinliklere müsaade edilmeyeceği vurgulandı.

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