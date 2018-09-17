THY - Kabin Kıyafetleri Lansman
0553 313 94 23

Valilik açıkladı! Zehir tacirlerine büyük darbe

Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İran’ dan Doğubayazıt güzergahı kullanılarak batı illerine uyuşturucu sevkıyatı yapılacak olan organizasyonun engellendiği belirtildi.

17 Eylül 2018 Pazartesi 21:32
Valilik açıkladı! Zehir tacirlerine büyük darbe

Ağrı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durdurdukları TIR içerisinde 108 kilo eroin ele geçirdi. TIR'ın İranlı sürücüsü ile beraberinde bulunan 2 kişi 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak’ suçundan tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, İran’ dan Doğubayazıt güzergâhı kullanılarak batı illerimize TIR ile uyuşturucu madde taşınacağı bilgisinin alındığı bildirildi.

Açıklamada, "Doğubayazıt-Ağrı karayolunun 5'inci kilometresinde durdurulan araçta gerçekleştirilen arama sonucu; 145 paket halinde toplamda 108 kilo 948 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. TIR'ın sürücüsü ve araçta bulunan 2 şahısla birlikte toplamda 3 İran uyruklu şahıs ‘uyuyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir" denildi.

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 21:32
  1. Ağrı
  2. uyuşturucu operasyonu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    20 yıllık savaş son buldu! Türkiye'den ilk mesaj
    1. 20 yıllık savaş son buldu! Türkiye'den..
    2. Fındık atıklarıyla gelen mucize!..
    3. Kendine engel olamama hastalığı
    4. 1. Lig'de hakeme yumruk! Maç tatil..
    5. WhatsApp kullananlar dikkat! Karanlık..
    6. Vatikan o başpiskoposu men etti!
    7. Terör devleti İsrail, katil Esed..
    8. Türkiye-Rusya mutabakatına ilk tepki..
    9. Valilik açıkladı! Zehir tacirlerine..
    10. Cansu Canan Özgen Habertürk'e veda etti
    11. Rus senatörden dikkat çeken İdlib..
    12. Fatih Portakal'dan ayrılık açıklaması
    13. Göz çapaklanmasına karşı ıhlamur
    14. Unutkanlığa karşı alınabilecek..
    15. Dijital göz yorgunluğu nedir?
    16. Bitter çikolatanın 4 önemli faydası
    17. Bu alışkanlıklar üreme sağlığını..
    18. Lor peyniri vücut için önemli besinler..
    19. Bursa'da meydana gelen toplu balık..
    20. Saç koparma hastalığı nedir?
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    Başkan Tuna açıkladı: Bu gece bitecek!
    Başkan Tuna açıkladı: Bu gece bitecek!
    Fatih Altaylı, Üçüncü Havalimanı'ndaki provokatif eylemin perde arkasını yazdı
    Fatih Altaylı, Üçüncü Havalimanı'ndaki provokatif eylemin perde arkasını yazdı
    Suudi Arabistan'dan skandal! Kabe imamı profesör Abdulaziz Balila'yı tutukladı
    Suudi Arabistan'dan skandal! Kabe imamı profesör Abdulaziz Balila'yı tutukladı
    TİGEM’e içkici müdire atandı
    TİGEM’e içkici müdire atandı

    Günün Karikatürü

    16 Eylül 2018
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?