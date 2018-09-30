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Valilik açıkladı! Operasyon başlıyor

Mardin Valiliği, Nusaybin ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon kapsamında bir kırsal mahallede sokağa çıkma yasağı uygulanacağını bildirdi.

30 Eylül 2018 Pazar 13:27
Valilik açıkladı! Operasyon başlıyor

Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon kapsamında bir kırsal mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Aıklama valilikten geldi

Valilikten yapılan açıklamada, PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek, teröristlerce kullanıldığı değerlendirilen sığınak ve barınakları bularak imha etmek amacıyla Nusaybin ilçesi kırsalında bulunan Dibek Mahallesi'nde operasyon icra edileceği kaydedildi. 

Bu nedenle mahallede ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirilen açıklamada, can ve mal güvenliği açısından vatandaşların yasağı uymaları istendi.

Haber Tarihi: 30 Eylül 2018 Pazar 13:27
  1. Mardin
  2. Nusaybin
  3. PKK

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