Valilik açıkladı! O teröristler yol kontrolünde yakalandı
Siirt Valiliği, terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ettiği iddiasıyla aranan 2 kişinin yol kontrolünde yakalandığını duyurdu.07 Ağustos 2019 Çarşamba 10:56
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "PKK/KCK silahlı terör örgütüne yardım ve yataklık etmek" suçundan aranan M.E. ve N.E'nin Baykan ilçesine gelecekleri bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Şüpheliler, ilçedeki yol kontrolünde yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.
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