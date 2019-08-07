Valilik açıkladı! O teröristler yol kontrolünde yakalandı Siirt Valiliği, terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ettiği iddiasıyla aranan 2 kişinin yol kontrolünde yakalandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "PKK/KCK silahlı terör örgütüne yardım ve yataklık etmek" suçundan aranan M.E. ve N.E'nin Baykan ilçesine gelecekleri bilgisi üzerine çalışma başlattı. Şüpheliler, ilçedeki yol kontrolünde yakalandı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.

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