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Valilik açıkladı! Hakkari'den acı haber

Terör örgütü PKK, Hakkari'de işçileri hedef aldı. Kalleş saldırıda 2 işçinin şehit olduğu bildirildi.

10 Haziran 2019 Pazartesi 22:32
Valilik açıkladı! Hakkari'den acı haber

Hakkari'de işçilere, PKK'lı teröristlerce uzun namlulu silah ve roketli saldırı düzenlendi. Kalleş saldırıda 2 işçi şehit oldu.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yüksekova ilçesi Onbaşılar köyü Ağaçlı mezrasında yapımı devam eden yol inşaatında çalışan işçilere yönelik olarak bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırı sonucunda 2 işçimiz şehit olmuştur" ifadelerini kullanıldı..

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 22:32
  1. Hakkari Valiliği
  2. PKK
  3. Yüksekova

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