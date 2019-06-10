Valilik açıkladı! Hakkari'den acı haber Terör örgütü PKK, Hakkari'de işçileri hedef aldı. Kalleş saldırıda 2 işçinin şehit olduğu bildirildi.

Hakkari'de işçilere, PKK'lı teröristlerce uzun namlulu silah ve roketli saldırı düzenlendi. Kalleş saldırıda 2 işçi şehit oldu. Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yüksekova ilçesi Onbaşılar köyü Ağaçlı mezrasında yapımı devam eden yol inşaatında çalışan işçilere yönelik olarak bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırı sonucunda 2 işçimiz şehit olmuştur" ifadelerini kullanıldı..

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