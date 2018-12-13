Valilik açıkladı! Ankara'da okullar tatil edildi

Ankara Valisi Vasip Şahin, kuvvetli kar yağışı ve buzlanma beklentisi nedeniyle kentte yarın eğitime ara verildiğini açıkladı.

Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara'da etkili olan kar yağışı nedeniyle okulların yarın tatil edildiğini açıkladı.

Şahin, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada "Meteorolojik tahminlere göre ilimizde bu gece başlayıp yarın öğlene kadar sürecek kuvvetli kar yağışı ve buzlanma beklenmekte olup öğrenci ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için yarın(Cuma günü) ilimiz genelinde eğitime bir gün ara verilmiştir." ifadelerini kullandı.